«Россети Северный Кавказ» для обеспечения безопасности личных данных потребителей обновили сервисы

Всем пользователям для бесперебойного доступа к сервисам необходимо заново пройти несложную процедуру регистрации, сообщает пресс-служба компании.

Для этого необходимо зайти в раздел «Управление лицевым счетом» и нажать кнопку «сбросить». Вы получите новые логин и пароль на указанную в форме электронную почту.

Напоминаем, сервисы доступны для жителей Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана, которые являются абонентами компании.