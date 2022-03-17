Безопасность

«Россети Северный Кавказ» для обеспечения безопасности личных данных потребителей обновили сервисы

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В связи с возможными рисками кибератак, для обеспечения безопасности и сохранности персональных данных потребителей — пользователей «Личного кабинета» и мобильного приложения «Свет Онлайн» компанией «Россети Северный Кавказ» — проведены необходимые обновления программного обеспечения указанных сервисов.

Всем пользователям для бесперебойного доступа к сервисам необходимо заново пройти несложную процедуру регистрации, сообщает пресс-служба компании.

Для этого необходимо зайти в раздел «Управление лицевым счетом» и нажать кнопку «сбросить». Вы получите новые логин и пароль на указанную в форме электронную почту.

Напоминаем, сервисы доступны для жителей Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана, которые являются абонентами компании.

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