«Россети Северный Кавказ» для обеспечения безопасности личных данных потребителей обновили сервисы
В связи с возможными рисками кибератак, для обеспечения безопасности и сохранности персональных данных потребителей — пользователей «Личного кабинета» и мобильного приложения «Свет Онлайн» компанией «Россети Северный Кавказ» — проведены необходимые обновления программного обеспечения указанных сервисов.
Всем пользователям для бесперебойного доступа к сервисам необходимо заново пройти несложную процедуру регистрации, сообщает пресс-служба компании.
Для этого необходимо зайти в раздел «Управление лицевым счетом» и нажать кнопку «сбросить». Вы получите новые логин и пароль на указанную в форме электронную почту.
Напоминаем, сервисы доступны для жителей Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана, которые являются абонентами компании.