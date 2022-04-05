«Россети Северный Кавказ» сделают надёжнее электроснабжение 150 тысяч жителей и 120 СЗО в Ингушетии

Энергообъект протяженностью более 11 километров является резервным в случае технологических нарушений для города Назрани, сельских поселений Плиево и Экажево. Здесь в совокупности проживают порядка 150 тысяч человек и расположено почти 120 социально значимых учреждений.

Чтобы обеспечить надежное функционирование воздушной линии, энергетики заменили 3 опоры — порядка 4 тонн весом каждая, а также 4,5 километра ветхого провода. Задание повышенной важности выполняют 12 специалистов службы технической эксплуатации и организации ремонтов. Предприятие задействовало на участке 7 единиц специальной техники.

«Эксплуатация, обслуживание и ремонт высоковольтных линий электропередачи — всегда задача стратегического значения. В случае технологического нарушения на энергообъектах высокого класса напряжения без электроснабжения могут остаться целые районы — десятки тысяч людей и сотни социально значимых объектов. Поэтому подход к этой задаче — сверхответственный. Специалисты ежегодно проводят тщательную диагностику и анализ работы ЛЭП 35-110 кВ, по итогам которых мы планируют и реализуют технические мероприятия. Таким образом, все сбои в работе оборудования, которые возможно «предсказать» и предотвратить, снимаются на предварительном этапе», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Напомним, энергетики уже приступили к активной фазе реализации Программы технического обслуживания и ремонта 2022 года. На реализацию ремонтной кампании в Ингушетии «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят почти 138,5 млн рублей. Это на 145% (на 82 млн рублей) больше, чем в 2021 году.