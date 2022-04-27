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Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы — Путин

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Именно народ и только народ является источником власти в России. Его представители — парламентские партии — при всей конкуренции друг с другом неизменно выступают с единых позиций, когда речь идет о базовых национальных интересах, о решении вопросов обороны и безопасности Отечества.

Об этом заявил Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, такой патриотический настрой понятен, близок людям, всегда поддерживается большинством, подавляющим большинством граждан. Это показывают и выборы, и все опросы общественного мнения, и по-другому в принципе не может быть, потому что любовь к Родине — одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты.

«Такая сплоченность людей дорогого стоит, гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдет через все испытания. Так было всегда, так будет и сейчас», — отметил глава государства.

Он обозначил, что все задачи специальной военной операции, начатой 24 февраля, будут выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей страны.

«Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством и решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям. Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России — именно исторически проводили и проводят, так было вообще в стародавние времена, вы это хорошо знаете, почему они это делали — такая самостоятельная, огромная даже по их представлениям страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования, опасность. Хотя это далеко не так, они сами представляют для всего мира опасность», — добавил Путин.

Президент предупредил, если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то ответно-встречные удары будут молниеносными и быстрыми.

«У нас для этого есть все инструменты. Такие, которыми не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали», — подчеркнул Президент России.

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