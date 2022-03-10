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Россия не собирается ни от кого закрываться — Путин

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Владимир Путин

Россия не собирается ни от кого закрываться и готова работать со всеми партнерами, которые этого хотят, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг. Также он потребовал решительно действовать в ответ на закрытие иностранными собственниками предприятий в России

«Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми иностранными партнерами, которые сами этого хотят», — цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, права иностранных инвесторов, которые остаются работать в стране, должны быть надежно защищены. «В этой связи права тех наших иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. Я прошу правительство не упускать это из виду», — сказал он.

Президент также потребовал решительно действовать в ответ на закрытие иностранными собственниками предприятий в России, вводить внешнее управление.

«В отношении тех, кто собирается закрывать свое производство, нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих материалов. Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов достаточно», — отметил Путин.

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