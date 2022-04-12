«Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать», — сказал Путин в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный во вторник, где он побывал вместе с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент заметил, что в 1961 году СССР находился с технологической точки зрения в полной изоляции, тогда санкции были тотальными. «Тем не менее Советский Союз первым запустил искусственный спутник Земли, первый космонавт — наш, первый полет космической станции к Луне тоже наш, первый выход в космос — наш, первая женщина-космонавт, дай бог ей здоровья, Терешкова, тоже наша, — указал Путин. — Мы все сделали в условиях полной технологической изоляции, добились таких грандиозных успехов. Неужели сегодняшняя Россия с продвинутыми технологиями не сможет дальше развивать нашу космическую программу (до 2030 года)?».

Российский лидер заверил, что это будет сделано. Он напомнил о том, что еще со времен санкций 2014 года многие отрасли хозяйства страны, попавшие под ограничения, шагнули далеко вперед.

«Сельское хозяйство стало высокотехнологичной отраслью производства. Объем экспорта даже превысил объем продажи вооружений, причем значительно, на $10 млрд», — сказал Путин.

По его словам, сегодняшнее состояние мировой науки и технологий взаимосвязано, но речь об изоляции России не идет. Сотрудничество будет осуществляться и по ближнему, и по дальнему космосу, по лунной программе, указал российский лидер. Он добавил, что планы развития космодрома Восточный рассчитаны до 2035 года.