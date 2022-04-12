Актуально

Россия не собирается закрываться и ее невозможно изолировать — Путин

0

Владимир Путин заявил о готовности России сотрудничать со всеми партнерами, кто проявляет такое желание, она не собирается закрываться, сообщает ТАСС.

«Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать», — сказал Путин в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный во вторник, где он побывал вместе с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент заметил, что в 1961 году СССР находился с технологической точки зрения в полной изоляции, тогда санкции были тотальными. «Тем не менее Советский Союз первым запустил искусственный спутник Земли, первый космонавт — наш, первый полет космической станции к Луне тоже наш, первый выход в космос — наш, первая женщина-космонавт, дай бог ей здоровья, Терешкова, тоже наша, — указал Путин. — Мы все сделали в условиях полной технологической изоляции, добились таких грандиозных успехов. Неужели сегодняшняя Россия с продвинутыми технологиями не сможет дальше развивать нашу космическую программу (до 2030 года)?».

Российский лидер заверил, что это будет сделано. Он напомнил о том, что еще со времен санкций 2014 года многие отрасли хозяйства страны, попавшие под ограничения, шагнули далеко вперед.

«Сельское хозяйство стало высокотехнологичной отраслью производства. Объем экспорта даже превысил объем продажи вооружений, причем значительно, на $10 млрд», — сказал Путин.

По его словам, сегодняшнее состояние мировой науки и технологий взаимосвязано, но речь об изоляции России не идет. Сотрудничество будет осуществляться и по ближнему, и по дальнему космосу, по лунной программе, указал российский лидер. Он добавил, что планы развития космодрома Восточный рассчитаны до 2035 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителям Ингушетии предложили выбрать дизайн-проекты улиц для благоустройства
Ингушская мастерица Лидия Хамхоева вышила карту своего региона на карте России
В Джейрахском районе Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании
Житель Ингушетии отправился в тюрьму за повторный грабеж
На совещании под руководством премьера Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся весеннего призыва
Участники драмкружка из сельского поселения Алкун Ингушетии стали лауреатами фестиваля искусств «Российский Берег. Зимний карнавал»
В сельском поселении Яндаре Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошел мастер-класс по национальному танцу
Юная ингушская вокалистка Сара Мурзабекова стала лауреатом всероссийского конкурса «Таланты России»
В мэрии Назрани Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся явки призывников
В Ингушетии впервые с марта снизились цены на сахар и детское питание
Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве России по всестилевому карате

Главное

Яндекс.Метрика

 