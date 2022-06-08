Россиян в июне ожидают длинные выходные

«Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России. В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — пояснили в ведомстве.

В Роструде напомнили, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.