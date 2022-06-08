Россиян в июне ожидают длинные выходные
Россиян ожидают длинные выходные с 11 июня, субботы, по 13 июня, понедельника, и последующая четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.
«Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России. В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — пояснили в ведомстве.
В Роструде напомнили, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.