Праздник

Россиян в июне ожидают длинные выходные

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Россиян ожидают длинные выходные с 11 июня, субботы, по 13 июня, понедельника, и последующая четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

«Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России. В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — пояснили в ведомстве.

В Роструде напомнили, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

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