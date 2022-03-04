Российским сельхозпроизводителям предоставят кредитные каникулы

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В правительстве России утвердили постановление о кредитных каникулах для аграриев и продлении сроков льготных кредитных договоров. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Сельхозпроизводители смогут получить полугодовую отсрочку платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Краткосрочные льготные займы, срок по которым истекает в 2022 году, можно будет продлить еще на год. Это позволит уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку», — сказал Михаил Мишустин.

Помимо этого, льготная ставка для заемщиков останется прежней — до 5% годовых. Новые кредиты также будут выдавать на этих условиях.

Программа кредитной поддержки аграриев была запущена в 2017 году. Льготные краткосрочные кредиты выдаются на срок до 1 года, инвестиционные — от 2 до 15 лет.

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