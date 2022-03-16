Российский автопром подорожал второй раз за месяц

На 42 тысячи рублей на этот раз подорожал классический внедорожник LADA Niva Legend, на Niva Bronto рост составил уже 58 тысяч рублей. Модели семейства Granta выросли в цене на 43 тысячи рублей, а еще сильнее, на 63 тысячи, подорожала Chevrolet Niva — LADA Niva Travel.

Также цена выросла на LADA Vesta, все версии которой прибавили в цене на 89 тысяч рублей. На 97 тысяч рублей стали дороже хетчбэк XRay и кросс-хетчбэк XRay Cross, а максимальной прибавкой, как и 1 марта, отличилось семейство Largus: в зависимости от типа кузова и комплектации она составила от 131 до 159 тысяч рублей.