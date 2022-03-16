Инфляция

Российский автопром подорожал второй раз за месяц

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«АвтоВАЗ» с 16 марта повысил цены на автомобили Lada второй раз за месяц, следует из актуального прайс-листа на официальном сайте компании. Подорожание по шести основным семействам составило в среднем 8%.

На 42 тысячи рублей на этот раз подорожал классический внедорожник LADA Niva Legend, на Niva Bronto рост составил уже 58 тысяч рублей. Модели семейства Granta выросли в цене на 43 тысячи рублей, а еще сильнее, на 63 тысячи, подорожала Chevrolet Niva — LADA Niva Travel.

Также цена выросла на LADA Vesta, все версии которой прибавили в цене на 89 тысяч рублей. На 97 тысяч рублей стали дороже хетчбэк XRay и кросс-хетчбэк XRay Cross, а максимальной прибавкой, как и 1 марта, отличилось семейство Largus: в зависимости от типа кузова и комплектации она составила от 131 до 159 тысяч рублей.

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