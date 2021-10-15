Российский малый ракетный корабль «Ингушетия» зашел в пролив Босфор

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МРК Черноморского флота «Ингушетия», который возвращается из Средиземного моря после выполнения задач ВМФ России в дальней морской зоне, в пятницу утром, 15 октября, зашёл в пролив Босфор в Турции, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«Малый ракетный корабль „Ингушетия“ ЧФ возвращается из Средиземного моря. В настоящее время корабль прошёл Мраморное море и осуществляет прохождение пролива Босфор», — сказали в пресс-службе ЧФ РФ.

Отмечается, что после захода в Чёрное море боевой корабль «Ингушетия» примет участие в проверке сил Черноморского флота по итогам обучения за летний период.

Напомним, что российский корабль «Ингушетия» — проект 21631 «Буян-М». Основное вооружение корабля — восемь пусковых установок крылатых ракет типа «Калибр».

Ранее корабли Каспийской флотилии России провели ряд военных учений, в ходе которых по береговым целям были выполнены пуски крылатых ракет «Калибр». Практическая стрельба была проведена экипажем малого ракетного корабля «Великий Устюг».

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