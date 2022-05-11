Роструд напомнил выходных с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России

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Следующие выходные в России будут с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России (12 июня), следует из производственного календаря на 2022 год.

После этого длинные выходные ожидаются 4-6 ноября в связи с Днем народного единства.

В Роструде отметили, что нерабочие праздничные дни не могут быть причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

Кроме того, работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, положено выплачивать дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом или соглашениями.

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