Роструд напомнил выходных с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России
Следующие выходные в России будут с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России (12 июня), следует из производственного календаря на 2022 год.
После этого длинные выходные ожидаются 4-6 ноября в связи с Днем народного единства.
В Роструде отметили, что нерабочие праздничные дни не могут быть причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.
Кроме того, работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, положено выплачивать дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом или соглашениями.