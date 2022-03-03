Руководитель Минкультуры Ингушетии ознакомилась с работой домов культуры Назрановского района

В ходе поездки глава министерства встретилась с руководителями указанных учреждений культуры и ознакомилась с состоянием материально-технической базы и проблемами, с которыми сталкиваются работники культуры.

Также министру показали новые музыкальные инструменты, переданные в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии и России, помещения, где находятся кружковые секции, актовые залы и прилегающую территорию.

Резюмируя итоги поездки, Льянова подчеркнула, что сельские поселения Али-Юрт, Сурхахи и Экажево — это одни из самых больших населенных пунктов региона и что они являются одной из главных ступенек, ведущей к приобщению к национальной культуре.

«Дома культуры удовлетворяют общественные потребности в сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддерживают художественное любительское творчество, другую самодеятельную творческую инициативу и социальную активность населения, организуют его досуг и отдых с учетом потребностей и интересов. Это одни из самых важных объектов в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения», — отметила глава Минкультуры и пообещала помощь ведомства в решении проблем, которые на данный момент стоят перед учреждениями.