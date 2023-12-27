Руководитель Миннаца Ингушетии Руслан Мизиев исполнил новогоднюю мечту девочки из Карабулака

«Традиционно новогодняя ель в здании администрации Главы Ингушетии была украшена бумажными шарами, в которых хранились заветные желания ребятишек. Я снял один из них и узнал, что маленькая Дана мечтает о детском планшете», — отметил министр.

При встрече гости узнали, что шестилетняя Дана Пошева весьма подвижная и талантливая девочка. Руслан Мизиев с удовольствием вручил вожделенный подарок и произнес добрые слова напутствия. Он пожелал Дане и всей ее дружной семье праздничного светлого настроения.