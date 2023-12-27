Руководитель Миннаца Ингушетии Руслан Мизиев исполнил новогоднюю мечту девочки из Карабулака
Руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Мизиев осуществил новогоднюю мечту Даны Пошевой из Карабулака о детском планшете, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.
«Традиционно новогодняя ель в здании администрации Главы Ингушетии была украшена бумажными шарами, в которых хранились заветные желания ребятишек. Я снял один из них и узнал, что маленькая Дана мечтает о детском планшете», — отметил министр.
При встрече гости узнали, что шестилетняя Дана Пошева весьма подвижная и талантливая девочка. Руслан Мизиев с удовольствием вручил вожделенный подарок и произнес добрые слова напутствия. Он пожелал Дане и всей ее дружной семье праздничного светлого настроения.