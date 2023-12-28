Руководитель Минприроды Ингушетии подарил юному жителю Карабулака велосипед

«Глава Минприроды Ингушетии подарил мальчику скоростной велосипед. Его братья и сестры также не остались без внимания, каждому из них вручили сладкие новогодние презенты», — рассказал собеседник издания.

Напомним, что в рамках данной акции члены правительства, руководители различных ведомств и муниципалитетов исполняют заветные желания детей. В Ингушетии старт ей дал Глава региона Махмуд-Али Калиматов.