Руководитель Минприроды Ингушетии подарил юному жителю Карабулака велосипед
Министр экологии и природных ресурсов региона Саварбек Холохоев принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и осуществил мечту Саид-Мохмада Измайлова из Карабулака, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе природоохранного ведомства по республике.
«Глава Минприроды Ингушетии подарил мальчику скоростной велосипед. Его братья и сестры также не остались без внимания, каждому из них вручили сладкие новогодние презенты», — рассказал собеседник издания.
Напомним, что в рамках данной акции члены правительства, руководители различных ведомств и муниципалитетов исполняют заветные желания детей. В Ингушетии старт ей дал Глава региона Махмуд-Али Калиматов.