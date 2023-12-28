Акция

Руководитель Минприроды Ингушетии подарил юному жителю Карабулака велосипед

0

Министр экологии и природных ресурсов региона Саварбек Холохоев принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и осуществил мечту Саид-Мохмада Измайлова из Карабулака, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе природоохранного ведомства по республике.

«Глава Минприроды Ингушетии подарил мальчику скоростной велосипед. Его братья и сестры также не остались без внимания, каждому из них вручили сладкие новогодние презенты», — рассказал собеседник издания.

Напомним, что в рамках данной акции члены правительства, руководители различных ведомств и муниципалитетов исполняют заветные желания детей. В Ингушетии старт ей дал Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии наградили учителей и воспитателей
С жителя Ингушетии взыскали траты на лечение раненного им ножом знакомого
В Ингушетию поступили еще 58 автобусов малого класса
К зиме в Ингушетии подготовили 34 единицы специальной техники
В Назрани дети из семей участников СВО получили новогодние подарки от мэра города
В Назрани Ингушетии проходит гастрономический фестиваль «Ч1апилг»
В Ингушетии провели первую экскурсию для слабослышащих и глухих граждан
В селе Экажево Ингушетии провели мероприятие с участием Ассамблеи народов региона
В Ингушетии детям военнослужащих и контрактников передадут подарки
С новогодними подарками пришли к детям погибших коллег правоохранители Ингушетии
Житель Ингушетии лишился Lada Priora за повторную езду в нетрезвом виде

Главное

Яндекс.Метрика

 