«Главная смысл праздника — продвижение здоровых семейных ценностей: любви, верности, ответственности и многодетности, как важнейшей цели семейной политики, являясь одной из важнейших задач всего российского общества», — отметил Картоев в интервью газете «Ингушетия».

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин постоянно акцентирует внимание на необходимость бережного отношения к семье и детям, напоминая, что это такие нравственные начала, которые объединяют страну.

В Основном Законе страны отражен институт брака (семьи) как союза между мужчиной и женщиной, что также говорит о важности поддержки, укрепления и защиты традиционных семейных ценностей, считает руководитель ОП региона.

«Любовь, семья и верность — святые слова! Это всегда нужно помнить и не переступать через них никогда. Почитать старших, заботится о младших. Все нужно делать для семьи, и это будет самым большим благом. Что может быть лучше улыбок близких, полных счастья и радости», — подчеркнул Картоев.

Напомним, 8 июля в России отмечается праздник День семьи, любви и верности. Инициатива об учреждении нового государственного праздника была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании комитета верхней палаты парламента по социальной политике 26 марта 2008 года.