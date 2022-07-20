Прием граждан

Руководитель УФССП по Ингушетии проведет выездной прием граждан

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Руководитель управления ФССП по Ингушетии Максим Шатин 21 июля проведет выездной прием граждан и представителей организаций в Назрановском районном отделении судебных приставов.

Граждане смогут обратиться к главному судебному приставу региона по вопросам исполнения судебных решений, применения к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности ведомства. 

Прием будет проводиться с 15 до 16 часов по адресу: город Назрань, улица Московская, дом 13а.

Получить дополнительную информацию, а также записаться на личный прием можно по телефону: 8 (8734) 55-19-84.

При обращении на прием при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или доверенность, подтверждающую право на предоставление интересов стороны исполнительного производства, сообщает пресс-служба УФССП по республике. 

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