Руководителем Миннаца Ингушетии назначен Ваха Беков

Беков родился в январе 1975 года в сельском поселении Экажево Назрановского района. В 2010 году окончил институт экономики и правоведения, а в 2016 — Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России по направлению: государственное и муниципальное управление.

Занимал различные должности в коммерческих организациях. Руководил филиалом ОСАО «Россия», был директором ООО СК «Согласие», директором ООО «АвтопромАКБ», также являлся депутатом четырех созывов Экажево (2009-2020 годы).

Руслан Волков, занимавший должность руководителя данного министерства более двух лет, назначен советником Главы Ингушетии.