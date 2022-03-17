Назначение

Руководителем Миннаца Ингушетии назначен Ваха Беков

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении руководителя министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики. Им стал Ваха Беков, раннее занимавший в том же ведомстве должность заместителя министра, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Беков родился в январе 1975 года в сельском поселении Экажево Назрановского района. В 2010 году окончил институт экономики и правоведения, а в 2016 — Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России по направлению: государственное и муниципальное управление.

Занимал различные должности в коммерческих организациях. Руководил филиалом ОСАО «Россия», был директором ООО СК «Согласие», директором ООО «АвтопромАКБ», также являлся депутатом четырех созывов Экажево (2009-2020 годы).

Руслан Волков, занимавший должность руководителя данного министерства более двух лет, назначен советником Главы Ингушетии.

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