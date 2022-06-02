Руководителя стройфирмы в Ингушетии заподозрили в мошенничестве на 8 млн руб.

«По данным следствия, 6 сентября 2019 года между администрацией сельского поселения Плиево Назрановского района и подозреваемым в рамках госпрограммы России «Комплексное развитие сельских территорий 2019-2021 годы» заключен контракт по благоустройству территории в северо-восточной части населенного пункта под компактную жилую застройку», — сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

По его информации, стоимость работ составила около 79 млн рублей.

Согласно заключению эксперта, общая сумма завышений при этом составила более 8 млн руб.

48-летнему мужчине инкриминируют ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как пояснил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией, дело завели по материалам полиции и УФСБ РФ по региону. Мера пресечения подозреваемому пока не избиралась.