Руководство Малгобекского района уделяет большое внимание развитию культурной сферы муниципалитета

Камбулат Кузьгов рассказал, что в Малгобекском районе в настоящее время функционируют 11 сельских домов культуры, а культурная сфера объединяет здесь около полутора сотни человек. Власти района уделяют серьезное внимание развитию этой сферы, вся деятельность которой направлена на воспитание достойного подрастающего поколения, сохранение народных традиций, культуры, выявление талантливых детей, развитие их творческих способностей и организацию досуга сельчан.

В ходе диалога обсуждались актуальные вопросы и задачи, которые стоят перед домами культуры Малгобекского района. Руководитель муниципального образования, в частности, обещал свое содействии в решении проблем ансамбля «Онгушт» ДК с. п. Нижние Ачалуки (руководитель Саид Котиев), которые озвучил на встрече Алаудин Эсмурзиев.

Также на встрече шла речь о различных совместных проектах, реализация которых начнется в ближайшее время.