Руслан Аушев поздравил Главу и жителей Ингушетии с 30-летием республики

«Юбилей образования Республики Ингушетия является своеобразным этапом, когда подводятся итоги проделанного, определяются направления и пути дальнейшего развития республики. Одновременно это важное событие символизирует историческое единство всех наций и народностей, представителей религиозных конфессий, которые проживают на территории Ингушетии, для которых республика стала родным домом, где молодое поколение бережно хранит традиции старших поколений, продолжает учиться, жить и работать в новых исторических условиях», — отметил Герой Советского Союза.

По словам Аушева, за прошедшие годы «произошло немало существенных перемен в экономической, социальной и культурной сферах республики. На протяжении этого короткого по историческим меркам периода народ Ингушетии смело и мужественно преодолевал имеющиеся трудности, строил свою государственность, стремился к сохранению мира, стабильности и безопасности в регионе, добросовестно трудился на благо республики».

«Сердечно поздравляю вас и всех жителей с юбилеем образования Республики Ингушетия. Искренне желаю всему народу Ингушетии мира, добра, благополучия, счастья и процветания. Дала даькъала болба Г1алг1ай Мохк, ираз долаш, беркате вахар хилда вай!», — пожелал первый Президент Ингушетии.