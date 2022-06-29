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Руслан Белхороев назначен заместителем министра спорта Ингушетии

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Президент федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев назначен заместителем министра по физической культуре и спорту региона. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Владимир Сластенин, сообщает пресс-служба ведомства.

Руслан Белхороев родился 22 марта 1987 в городе Сунжа. В профессиональный спорт пришел в 2003 году, его первым тренером стал Асхаб Белхороев.

Он является победителем чемпионата мира среди молодежи, чемпионом и призером кубка мира, двукратным чемпионом Гран-При Ивана Поддубного, бронзовым призером чемпионата Европы, заслуженным мастером спорта России, заслуженным работником физической культуры Ингушетии.

Окончил колледж физической культуры и спорта «Спарта» в Москве, Московский институт физической культуры и спорта, далее получил высшее образование по направлению юриспруденции в Ингушском Госуниверситете, окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте страны (факультет государственного и муниципального управления).

С 2018 года занимает пост президента федерации спортивной борьбы Ингушетии.

Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев поздравил своего заместителя с назначением на должность и пожелал успехов на этом посту.

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