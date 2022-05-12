Русский театр Ингушетии приглашает на премьеру спектакля «Преступление и наказание»

Над спектаклем работали московский режиссёр Михаил Фейгин и известный хореограф Рамуне Ходоркайте, которые были специально приглашены для воплощения спектакля на сцене Русского театра в Ингушетии.

«Преступление и наказание» — один из самых известных романов великого русского писателя. Многократно экранизированный и поставленный на сцене, он и по сей день не перестает волновать читателей и зрителей, заставляя их задумываться над вечными вопросами бытия«, — отметил собеседник.

По его словам, постановка осуществлена в рамках программы «Пушкинская карта» и государственной поддержки творческой деятельности муниципальных и государственных театров в городах с населением до 300 тыс. человек «Поддержка театров малых городов».

Премьера пройдет 12, 13 и 14 мая в 14:00.