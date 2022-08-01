Русский театр Ингушетии завершил театральный сезон премьерой спектакля «Буря» Шекспира

Почётными гостями на премьере стали министр культуры Залина Льянова, художественный руководитель филармонии имени Ахмета Хамхоева Айна Алиева, главный режиссёр ТЮЗа Лейла Хадзиева, работники ГТРК «Ингушетия» и многие другие.

Пьесу «Буря» классика мировой драматургии в жанре трагикомедии со счастливым концом литературоведы порой называют философской притчей, наполненной горькими раздумьями. Атмосфера загадочного острова, затерянного в океане, в необычной постановке одного из последних произведений Уильяма Шекспира, никого не оставила равнодушным.

Новая интерпретация стала возможна благодаря договоренности с ГИТИСом, по проекту «Продвижение молодых талантов из Юга России на Юге России», в рамках которого лучшие студенты трех отделений вуза ставят спектакль на сцене театра. В работе над спектаклем были задействованы молодой состав труппы и студенты актёрского и режиссёрского факультетов ГИТИСа Данна Афаунова, Валентина Никальчук и Полина Майорова.

Художественный руководитель РГМДТ Микаэл Базоркин отметил, что ГИТИС не только помогает получать знания, но и проявляет необычный подход за пределами вуза, занимаясь будущим своих студентов.

«Этот спектакль, помимо всего прочего, тренажёр, который стал возможен благодаря сотворчеству трёх поколений — выпускников, студентов и будущих абитуриентов ГИТИСа, помогающий молодым ребятам, планирующим поступать в ГИТИС, повысить своё мастерство. Для нас очень важны молодые талантливые специалисты. Работа с молодыми режиссёрами необходима для театра. Коллектив должен впускать в себя свежую кровь, искать новые формы. Надеюсь, когда ребята станут именитыми режиссёрами, хореографами и сценографами, работа в театре станет для них важным биографическим фактом. Мы благодарны ректору ГИТИСа Григорию Заславскому, который поддерживает нашу культуру и открывает новые таланты для всего Юга России», — сказал Базоркин.

«Каждая сцена — восторг, каждый герой уникален и интересен, каждая деталь продумана и выполнена на высшем уровне», — отметила министр культуры Залина Льянова. Она поблагодарила команду ГИТИСа и трупу театра за качественный тандем и пожелала всем, кто создавал этот сказочный спектакль, профессионального будущего.

«Мне хотелось воплотить в спектакле «Буря» новые идеи, ощущения шекспировской философской сказки. Наступает момент, когда каждый человек должен осмыслить — в высшем философском плане — свою жизнь и то, что происходит в мире после кардинальных перемен. Я хотела показать, что этот мир, полный предательства, пороков и вражды, спасет молодое поколение. Что мир можно изменить, если передать власть молодым. Будущее за светлыми, чистыми, способными любить и видеть в этой жизни какие-то прекрасные моменты», — рассказала режиссёр спектакля Данна Афаунова зрителям.

Спектаклем «Буря» завершился 23-й творческий сезон Русского театра Ингушетии. С 1 августа артисты уходят в отпуск, а уже в сентябре порадуют зрителей новыми постановками.