Ряд фестивалей, конкурсов и полумарафон в горах проведут предстоящей осенью в Ингушетии

«24-25 сентября у нас планируется проведение первого фермерского фестиваля «Свое», где производители региона смогут представить свою продукцию. Там же у нас пройдет гастрономический фестиваль в те же даты, спортивные мероприятия, а также гастрономические конкурсы. Первого октября, когда стартует самый массовый забег в России Московский марафон, в нашем регионе пройдут спортивные забеги для любителей, это будет полумарафон на 10 км по живописным местам в горном Джейрахском районе в местности с перепадами высот», — сказал Мизиев.

По его словам, комитет проводит работу по вовлечению молодежи в развитие туризма в регионе. «Год у нас сопровождается информационными турами, установками арт-объектов, театрализованными мероприятиями, которые проводятся студентами», — добавил он.

По информации комитета по туризму, в Ингушетии действуют более 30 туристических маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах, где плотность населения невелика.

Российский туристический форум «Путешествуй!» проходит на ВДНХ с 4 по 7 августа. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, соорганизаторы — Федеральное агентство по туризму и ВДНХ. Форум проходит при поддержке Русского географического общества и Ассоциации туроператоров России.