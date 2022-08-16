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Ряд мероприятий проведут в Ингушетии ко Дню Государственного флага России

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По поручению Махмуд-Али Калиматова в Ингушетии готовят ряд мероприятий к празднованию Дня Государственного флага России, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Российский флаг — это один из весомых символов нашего государства. С ним связан патриотизм наших граждан, гордость за свою страну. Не зря самым трепетным моментом на спортивных соревнованиях является момент подъема флага России. Мы должны воспитывать нашу молодежь в понимании и уважении к таким атрибутам государственности, как флаг и герб страны. А для этого надо проводить различные мероприятия, которые способствуют такому отношению к символам России», — цитирует руководителя региона пресс-служба.

22 августа министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации запланировано проведение республиканского мероприятия на площади у башни Согласия в столице региона — Магасе. Комитетом по делам молодежи будет организован автопробег.

Министерством культуры Ингушетии запланированы тематические фотовыставки. В домах культуры республики пройдут творческие вечера, праздничные концерты, конкурсы детских рисунков и викторины. А в библиотеках, детских школах искусств и музеях — книжные и фотодокументальные выставки.

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