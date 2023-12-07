Ряд партий гуманитарной помощи отправят из Ингушетии жителям Палестины

Первые 27,5 тонн медикаментов, постельных принадлежностей, продуктов уже доставлены самолетом ИЛ-76 МЧС России в аэропорт города Эль-Ариш в Египте. Груз будет передан представителям общества Красного Полумесяца, которые отвезут его палестинцам.

Глава республики отметил, что нельзя оставаться равнодушными к страданиям людей в Палестине, поэтому было решено оказать им поддержку. Он поблагодарил волонтеров за огромный вклад в организацию сбора и отправки гуманитарной помощи.

«Надеемся, что отправленный гуманитарный груз поможет хотя бы немного облегчить тяжелое положение жителей Газы», — подчеркнул руководитель субъекта.