С молодёжью села Кантышево Ингушетии провели информационный час «Знай свою культуру»

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В Доме культуры сельского поселения Кантышево прошел информационный час «Знай свою культуру».

Как сообщили в администрации Назрановского района, на мероприятии в рамках акции «Культура для школьников» воспитанников кружков ознакомили с основными ингушскими адатами.

Темой разговора с молодёжью стало знакомство с родственниками невесты, поведение в присутствии старших, поведение в гостях и многое другое.

Организаторы информационного часа считают, что сохранение основ национальной ингушской этики — одна из главных задач, которые они перед собой ставят.

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