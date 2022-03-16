С молодёжью села Кантышево Ингушетии провели информационный час «Знай свою культуру»
В Доме культуры сельского поселения Кантышево прошел информационный час «Знай свою культуру».
Как сообщили в администрации Назрановского района, на мероприятии в рамках акции «Культура для школьников» воспитанников кружков ознакомили с основными ингушскими адатами.
Темой разговора с молодёжью стало знакомство с родственниками невесты, поведение в присутствии старших, поведение в гостях и многое другое.
Организаторы информационного часа считают, что сохранение основ национальной ингушской этики — одна из главных задач, которые они перед собой ставят.