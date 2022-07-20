С начала года в Ингушетии в автоавариях пострадали 13 детей

Об этом было сообщено на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьер Магомеда Евлоева.

Отмечалось, что в автоавариях с детьми-пассажирами основными нарушениями стали выезд водителей на полосу встречного движения и несоблюдение скоростного режима. В случаях с детьми-пешеходами — нарушение правил проезда пешеходных переходов и невнимательность водителей.

Также было обращено внимание на увеличившееся в последнее время количество лиц, катающихся на электрических самокатах, которые могут представлять серьезную опасность как для пешеходов, так и для лиц, их использующих.

Для стабилизации обстановки управлением ГИБДД по республике проводятся рейды по выявлению и пресечению правонарушений, лекции в школах, акции по пропаганде безопасности дорожного движения, информирует Telegram-канал правительства Ингушетии.