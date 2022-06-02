С начала текущего года «Россети Северный Кавказ» отремонтировали порядка 650 км ЛЭП

Самый большой объем работ энергетики провели на Ставрополье — свыше 383 км. В зоне ответственности управляемого «Чеченэнерго» выполнен ремонт почти 89 км линий электропередачи. В Северной Осетии первоначальные эксплуатационные характеристики рабочие бригады вернули порядка 50 км ЛЭП, в Дагестане — свыше 44 км. В Карачаево-Черкесии к надежной работе в предстоящий осенне-зимний период уже готовы более 30 км линий электропередачи. В Кабардино-Балкарии специалисты отремонтировали 29,5 км ЛЭП, в Ингушетии — порядка 23 км, сообщает пресс-служба компании.

Линии электропередачи — один из ключевых компонентов электрических сетей. Они предназначены для передачи электроэнергии от источников питания к потребителям: в дома, учреждения, промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, социально значимые объекты. От стабильной работы ЛЭП зависит надежное энергоснабжение всего макрорегиона, поэтому специалисты держат на постоянном контроле состояние «артерий отрасли». На энергообъектах проводятся мероприятия в рамках программы технического обслуживания и ремонта, инвестиционных проектов, внеплановые осмотры.

«Надежное и качественное электроснабжение территорий невозможно без своевременной диагностики, строгого соблюдения сроков и регламентов обслуживания и ремонта оборудования — это направления ежедневного контроля. На сегодняшний день подготовка электросетевого комплекса к работе в сложных погодных условиях выполняется в соответствии со стандартами качества и с превышением плановых показателей по ключевым мероприятиям», — отметил первый заместитель генерального директора-главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в 2022 году направят порядка 3,3 млрд рублей на реализацию мероприятий технического обслуживания и ремонта в рамках подготовки электросетевого комплекса СКФО к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. Рост финансирования запланированных мероприятий составил 28 % в сравнении с параметрами предыдущего года.