Конкурс

С помощью граненного стакана в Ингушетии определили лучшего водителя такси

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С помощью граненного стакана с водой в Ингушетии определили лучшего водителя такси, сообщили в пресс-службе министерстве промышленности и цифрового развития республики.

Соревнования проходили в городе Назрани. В начале жюри оценивало водителей на знание ПДД. Затем необходимо было ответить на вопросы о законодательстве, улично-дорожной сети и памятных мест региона.

На третьем этапе конкурсанты показали практическое мастерство, плавно прошли дистанцию на легковом автомобиле, выполнив несколько упражнений: параллельная парковка, «змейка», движение передним и задним ходом, повороты на 90 градусов. Все эти фигуры участники делали с полным стаканом воды на крыше автомобиля.

«Водители условие выполнили отлично — все стаканы остались целы», — отметили в Минцифры республики.

Победителями соревнований стали: первое место — Магомед Хугоев, второе — Магомет-Амир Арсамаков и третье — Руслан Елоев.

Победители получили денежные призы 15, 10 и 5 тыс. рублей соответственно. Кроме этого, сотрудники регионального министерства промышленности и цифрового развития вручили победителю и призерам телевизоры.

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