С помощью граненного стакана в Ингушетии определили лучшего водителя такси
С помощью граненного стакана с водой в Ингушетии определили лучшего водителя такси, сообщили в пресс-службе министерстве промышленности и цифрового развития республики.
Соревнования проходили в городе Назрани. В начале жюри оценивало водителей на знание ПДД. Затем необходимо было ответить на вопросы о законодательстве, улично-дорожной сети и памятных мест региона.
На третьем этапе конкурсанты показали практическое мастерство, плавно прошли дистанцию на легковом автомобиле, выполнив несколько упражнений: параллельная парковка, «змейка», движение передним и задним ходом, повороты на 90 градусов. Все эти фигуры участники делали с полным стаканом воды на крыше автомобиля.
«Водители условие выполнили отлично — все стаканы остались целы», — отметили в Минцифры республики.
Победителями соревнований стали: первое место — Магомед Хугоев, второе — Магомет-Амир Арсамаков и третье — Руслан Елоев.
Победители получили денежные призы 15, 10 и 5 тыс. рублей соответственно. Кроме этого, сотрудники регионального министерства промышленности и цифрового развития вручили победителю и призерам телевизоры.