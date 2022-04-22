С учащимися школ Ингушетии проводят антитеррористическую беседы в рамках акции «Твой выбор»

Беседа проводилась в целях предупреждения и пресечения правонарушений экстремистской направленности, совершаемых несовершеннолетними, предотвращения распространения радикальных идей среди молодежи, формирования нравственных основ личности, а также повторения правил личной безопасности, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Капитан полиции Нальгиева рассказала ребятам о понятии терроризм, уголовной и административной ответственности за преступления экстремистского характера. Особое внимание она уделила социальным сетям, порекомендовала учащимся не размещать на своих страницах материалы, способные возбудить ненависть либо вражду между людьми.

«К сожалению, терроризм — по-прежнему часть объективной реальности наших дней, поэтому призываем вас быть бдительными. Сегодня терроризм, стремительный рост которого приносит страдания и гибель большому количеству людей, представляет наибольшую угрозу для общества. Организаторы террористических актов стремятся посеять страх среди населения, дестабилизировать обстановку, нанести ущерб государству, затруднить работу правоохранительных органов», — отметил общественник Амаков.

Он считает, что противостоять угрозе можно только тогда, когда подавляющее большинство граждан владеет основами знаний по предупреждению террористических актов и защите при их возникновении.

Учащиеся с интересом слушали гостей, задавали множество интересующих вопросов и поблагодарили их за визит, говорится в релизе.