Прокуратура

С жителя Ингушетии взыскали траты на лечение раненного им ножом знакомого

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С жителя региона взыскали крупную сумму денег, затраченные государством на лечение раненного им человека, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры республики.

Отмечается, что гражданин осужден за то, что в сентябре прошлого года в городе Карабулаке в ходе внезапно возникшей ссоры нанес своему знакомому удар в грудь кухонным ножом, причинив тяжкое телесное повреждение.

Лечение в медучреждении потерпевшего было оплачено за счет средств ТФОМС. Затраты составили более 238 тыс. рублей.

Прокурор Карабулака обратился в суд с иском о взыскании со злоумышленника указанных денежных средств, который удовлетворен в полном объеме.

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