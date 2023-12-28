С жителя Ингушетии взыскали траты на лечение раненного им ножом знакомого
С жителя региона взыскали крупную сумму денег, затраченные государством на лечение раненного им человека, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры республики.
Отмечается, что гражданин осужден за то, что в сентябре прошлого года в городе Карабулаке в ходе внезапно возникшей ссоры нанес своему знакомому удар в грудь кухонным ножом, причинив тяжкое телесное повреждение.
Лечение в медучреждении потерпевшего было оплачено за счет средств ТФОМС. Затраты составили более 238 тыс. рублей.
Прокурор Карабулака обратился в суд с иском о взыскании со злоумышленника указанных денежных средств, который удовлетворен в полном объеме.