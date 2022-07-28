Трудоустройство

«Сад-гигант Ингушетия» готов временно трудоустроить более 500 подростков

0

ООО «Сад-гигант Ингушетия» готово принять более 500 подростков на временное трудоустройство до окончания летних каникул, сообщает пресс-служба комитета по делам молодежи.

«На данном этапе работы проводится формирование группы из молодых людей для временного трудоустройства в ООО «Сад-гигант Ингушетия», данное предприятие готово принять более 500 представителей молодежи на временное трудоустройство со сроком до трёх месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что желающие могут обратиться к руководителю регионального отделения «Российские студенческие отряды» Адаму Ярыжеву.

Номер для связи: +7 (928) 093-73-48.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В поликлинику Карабулака Ингушетии поступило новое медицинское оборудование
Жительница Ингушетии попала под следствие за фейки об армии
В городе Сунже Ингушетии устранено более 10 прорывов водопроводов за текущую неделю
В Сунже Ингушетии продолжает работать горячая линия по вопросам неформальной занятости населения
В городе Назрани Ингушетии продолжается работа по озеленению улиц
Юнармейцы Ингушетии приняли участие в акции, посвящённой памяти детей — жертв войны на Донбассе
Три игрока Малгобекского «Ангушта» включены в символическую сборную очередного тура группы «А» ЮФЛ-Юг
В высокогорном селе Ольгети Ингушетии строится новая школа в рамках нацпроекта
Назрановский «Ангушт» сыграл вничью с ростовской «Нахичеванью»
Глава Ингушетии проверил ход капремонта детской школы искусств в городе Карабулаке
Ушел из жизни заместитель главного редактора газеты «Ингушетия» Магомед Зангиев

Главное

Яндекс.Метрика

 