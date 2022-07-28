«Сад-гигант Ингушетия» готов временно трудоустроить более 500 подростков

«На данном этапе работы проводится формирование группы из молодых людей для временного трудоустройства в ООО «Сад-гигант Ингушетия», данное предприятие готово принять более 500 представителей молодежи на временное трудоустройство со сроком до трёх месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что желающие могут обратиться к руководителю регионального отделения «Российские студенческие отряды» Адаму Ярыжеву.

Номер для связи: +7 (928) 093-73-48.