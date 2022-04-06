Самбо

Самбисты из сельского поселения Троицкого успешно выступили на первенстве Ингушетии

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Воспитанники ФОКа сельского поселения Троицкого успешно выступили на отборочном первенстве Ингушетии по самбо за путёвку на первенство СКФО.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, в активе ребят 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Первые места завоевали Газиков Иса, Боков Ахмед, Коригов Магомед. «Серебро» у Котиева Илеза и Султыгова Магомеда. Бронзовые медали достались Кариеву Исмаилу, Богатыреву Анзору, Евлоеву Амину, Хамхоеву Мансуру, Эльмурзиеву Хамзату.

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