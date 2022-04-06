Самбисты из сельского поселения Троицкого успешно выступили на первенстве Ингушетии
Воспитанники ФОКа сельского поселения Троицкого успешно выступили на отборочном первенстве Ингушетии по самбо за путёвку на первенство СКФО.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, в активе ребят 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.
Первые места завоевали Газиков Иса, Боков Ахмед, Коригов Магомед. «Серебро» у Котиева Илеза и Султыгова Магомеда. Бронзовые медали достались Кариеву Исмаилу, Богатыреву Анзору, Евлоеву Амину, Хамхоеву Мансуру, Эльмурзиеву Хамзату.