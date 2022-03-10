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Самый низкий в стране транспортный налог оказался в Ингушетии

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Самый низкий транспортный налог для автомобилей мощностью от 100 до 150 л. с. зафиксирован в Ингушетии, следует из исследований Autonews. ru.

«На данный момент в Ингушетии действует налог от 5 до 40 руб. за лошадиную силу. Маломощные автомобили дешевле всего обходятся жителям Крыма, а также Ханты-Мансийского автономного округа (Югра), где ставка на машины до 100 л. с. составляет 5 руб., а до 150 л. с. — 7 руб., но более мощные машины там обходятся дороже, чем в Ингушетии», — говорится в сообщении.

Ставки, близкие к максимально возможным, действуют в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, причем налоги на машины начального сегмента в Москве даже ниже. Если машины до 100 л. с. в Москве и области считаются по 12 и 10 руб. за силу соответственно, то в Санкт-Петербурге и области берут 24 и 18 руб. соответственно.

Налоговым кодексом Российской Федерации установлены следующие ставки транспортного налога на одну лошадиную силу: до 100 л. с. — 2,5 рубля, от 100 до 150 л. с. включительно — 3,5 рубля, свыше 150 и до 200 л. с. включительно — 5 рублей, свыше 200 и до 250 л. с. включительно — 7,5 рублей, и свыше 250 л. с. — 15 рублей.

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