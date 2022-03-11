Санкции не затронут сотрудников промышленных предприятий — Кабмин РФ

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Сотрудники попавших под санкции промышленных компаний и индивидуальные предприниматели не потеряют рабочие места. Об этом сообщили в правительстве России.

«Сохранение рабочих мест — приоритет. Попавшие под санкции промышленные компании и индивидуальные предприниматели получат отсрочку по обязательствам. Теперь у предприятий есть ещё 12 месяцев на достижение результатов. Возвращать субсидию или платить штраф не придётся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера позволит снизить нагрузку на производство и сохранить его устойчивость, а значит, и рабочие места, и меры поддержки работников.

Сейчас Минсельхоз обсуждает вопрос дополнительного финансирования по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Это позволит обслуживать ранее выданные кредиты по программе льготной сельской ипотеки.

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