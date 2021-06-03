Нацпроекты

Сбербанк будет развивать в Ингушетии новые цифровые технологии в рамках нацпроекта

0

В рамках Петербургского международного экономического форума Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, которое предполагает развитие в республике новых цифровых технологий в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Во время пандемии жители нашей страны остро нуждались в высококачественной медицинской помощи. Благодаря соглашению, подписанному нами сегодня, Сбер окажет содействие Ингушетии во внедрении цифровых медицинских технологий для повышения эффективности деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения, а также качества медицинских услуг и доступности диагностических технологий для населения республики», — передает пресс-служба слова Грефа во время подписания документа.

Отмечается, что мероприятия по развитию цифровых технологий будут проходить в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», направленного на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, в том числе в целях исполнения мероприятий ведомственного проекта Минстроя РФ по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Кроме того, в рамках соглашения Сбербанк намерен взаимодействовать в целях развития пассажирского транспорта и в разработке и реализации образовательных программ на территории Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В художественных школах Ингушетии ко Дню республики пройдут выставки детских рисунков
Ко Дню республики в Ингушетии прошел научный семинар
Лидеры праймериз «Единой России» в Ингушетии помогут в переиздании книги «Вековые устои ингушской семьи»
В Ингушетии число умерших от Covid-19 возросло до 190 человек
В России для всех КФХ и СПК маркировку молочной продукции перенесли на 2022 год
В ингушском МКЖР пройдут мероприятия в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности
Знаменитый хирург с мировым именем Хасан Баиев проведет прием маленьких пациентов в Ингушетии
Госавтоинспекторы совместно с молодежным ведомством Ингушетии провели профилактическое мероприятие «Мусульманин за рулем»
Клоун Олежка приглашает детей на день рождения Ингушетии
40 магазинов розничной сети «Магнит» планируется открыть в Ингушетии в течение трех лет
Миннац Ингушетии держит на контроле ситуацию вокруг обстрела активистов движения «Антилирика»

Главное

Яндекс.Метрика

 