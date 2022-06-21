Сбор участников восхождения на Столовую гору Ингушетии состоится 22 июня рано утром

«Все участники мероприятия будут доставлены к месту проведения акции и обратно на автобусах, для них будет организовано питание и культурная программа. Отъезд в 6.30 мск», — сказал собеседник издания.

Желающим принять участие в акции сегодня предоставить свои ФИО, контактный телефон, а также фото или ксерокопию паспорта на электронный адрес voshozhdenie2022@mail.ru.

Ответы на дополнительные вопросы по организации и проведению мероприятия можно получить, обратившись через Telegram-канал: https://t.me/voshozhdenie2022.

«Детей (до 18 лет) брать не запрещается, если за каждым будет закреплен ответственный взрослый (это обязательное условие), без взрослого ребенок не сможет участвовать в акции. Так как восхождение занимает от 4 до 6 часов с собой рекомендуем взять: удобную обувь, воду, фрукты или любую другую еду для перекуса в пути (желательно что-то легкое), верхнюю одежду, а также в зависимости от погодных условий дождевик. Участникам акции при себе необходимо иметь паспорт гражданина России», — добавили в Миннаце.