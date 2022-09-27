Сбор зерновых в Ингушетии за пять лет увеличен в 4,5 раза

«Глава региона отметил, что в текущем году аграрии региона побили рекорд по сбору урожая зерновых — только с 1 гектара было собрано около 45 центнеров, тогда как еще пять лет назад эта цифра составляла 10-15 центнеров», — отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Руководитель субъекта сообщил, что реализацией своих проектов в регионе заинтересованы разные инвесторы, которые уже запустили в регионе завод сверхъярких диодов, который производит энергосберегающее осветительное оборудование, предприятие по производству детского питания, швейную и обувную фабрики, птицекомплекс «Южный», агрокомплекс «Сунжа».

Калиматов выразил уверенность, что ознакомление представителей АСИ с промышленными предприятиями региона и возможностями сельскохозяйственной отрасли может привести к большему сотрудничеству республики с агентством и благотворно скажется на развитии региона.

В свою очередь Чупшева отметила, что правительство России перезапускает инвестиционный стандарт для регионов, это — свод правил, которые обеспечивают прозрачные, понятные условия, а также минимизацию рисков для инвесторов, которые намерены инвестировать в тот или иной регион.

«Мы сегодня обязательно рассмотрим критерии инвестиционного рейтинга, который для нас является важным критерием оценки инвестиционного климата. Ингушетия в рейтинге всегда находилась в середине, по итогам прошлого года вы, действительно показали сильную динамику по большинству показателей, и оценка удовлетворённости бизнеса увеличилась, и сроки проведения процедур в части разрешительных документов сократились», — сказала глава АСИ.

Чупшева заявила, что агентство намерено предложить различные варианты, которые бы позволили жителям пройти образовательные программы по востребованным на рынке труда компетенциям.

Напомним, в Ингушетии убрано 100% озимых и яровых культур из всех уборочных площадей. В общей сложности в этом году собрано 98,2 тыс. тонн урожая.