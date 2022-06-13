Сборная грепплеров Ингушетии заняла первое общекомандное место на турнире в Моздоке

Ингушетию на этом турнире, как сообщили в пресс-службе Минспорта региона, представляли более 35 спортсменов. Юные борцы состязались в нескольких возрастных категориях — от 6 лет и старше.

По итогам соревнований спортсмены из республики завоевали 20 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей. В командном зачете турнира Ингушетия заняла I место.

Победителями стали: Саид Оздоев, Тимур Оздоев, Мурад Белхороев, Ислам Героев, Назир Мислоуров, Ислам Орцханов, Абубакар Ибрагимов, Хасан Нальгиев, Магомед Дошхоклоев, Давид Цечоев, Мухаммад Евлоев, Ибрагим Абадиев, Мухаммад-Али Сайнароев, Имран Точиев, Али Костоев, Салман Оздоев, Ахмед Хашагульгов, Ислам Дзортов, Артур Акиев и Рахим Цечоев.

Серебряные призеры: Мухаммад Бербичев, Хамзат Вышегуров, Магомед-Басир Оздоев, Мухаммад Сейнароев, Саид Баркинхоев, Адам Гандалоев и Ислам Балаев.

Обладателями бронзовых медалей стали: Аслан Далиев, Хамид Цечоев, Билял Даскиев, Билял Чаниев, Мухаммад Балаев, Абубакар Тумгоев, Бамат-Гирей Дербичев и Азамат Точиев.