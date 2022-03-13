Сборная Ингушетии по боксу завоевала третье общекомандное место на чемпионате СКФО

В соревнованиях участвовали 135 лучших боксеров из различных субъектов. Сборную Ингушетию по боксу представляли десять спортсменов, по итогам их боев команда из республики заняла третье общекомандное место. Воспитанники ингушских спортивных школ стали обладателями восьми медалей, из которых две золотые, одна серебряная и пять бронзовых.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, «золото» завоевали Исмаил Муцольгов в весовой категории до 71 кг и Умар Султыгов в весовой категории до 92 кг, став таким образом, чемпионами СКФО.

«Серебро» в активе у Мурада Гулиева в весе до 48 кг. Третью ступеньку пьедестала заняли Ислам Шаухалов (60 кг), Тимур Горбаков (80 кг), Мовлатгири Гайтукиев (63,5 кг), Хусейн Шаухалов (71 кг), Аюп Кодзоев (86 кг).

Тренируют спортсменов под Ибрагим Дзангиев, Рустам Брондуков, Абдулкадыр Хамхоев, Магомед Дзауров, Иса Мургустов, Аюп Арсаев.

Напомним, по итогам этих соревнований будет сформирована команда для участия в чемпионате России по боксу.