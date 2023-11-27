Сборная из села Базоркино выиграла матчевую встречу по боксу

«Соревнования прошли в спортивной школе олимпийского резерва по боксу в Назрани. На ринг вышли 20 юношей в возрасте от 12 до 16 лет. В упорном противостоянии победу одержали ингушские спортсмены, выиграв 9 поединков из 10», — рассказал собеседник.

По его словам, победителями матчевой встречи стали Малик Боков (40 кг), Адам Бекмурзиев (38 кг), Ислам Накастхоев (44 кг), Магомед Бопхоев (43 кг), Абдула Мальсагов (52 кг), Эльберт Джанхотов (57 кг), Хамза Дарсигов (27 кг), Джамал Алиев (40 кг), Ибрагим Хамхоев (50 кг), Або Цычоев (52 кг).

Отмечается, что победители награждены чемпионскими поясами, медалями и грамотами, призеры также получили медали и грамоты соответствующих степеней.