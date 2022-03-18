Сборная России по дзюдо не будет выступать на международных турнирах

На днях Международная федерация дзюдо (IJF) на своём сайте объявила о том, что российская и белорусская федерации дзюдо приостановили своё выступление на международных турнирах

IJF и EJU (пока неизвестно на какой срок). Также отменены все турниры IJF на территории России, сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт».

Ингушские дзюдоисты Муса Могушков и братья Халмурзиевы на протяжении многих лет в основном выступают на турнирах Мировой серии.