Дзюдо

Сборная России по дзюдо не будет выступать на международных турнирах

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Сборная России по дзюдо не будет участвовать в международных турнирах, в основном, под эгидой IJF и EJU.

На днях Международная федерация дзюдо (IJF) на своём сайте объявила о том, что российская и белорусская федерации дзюдо приостановили своё выступление на международных турнирах

IJF и EJU (пока неизвестно на какой срок). Также отменены все турниры IJF на территории России, сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт».

Ингушские дзюдоисты Муса Могушков и братья Халмурзиевы на протяжении многих лет в основном выступают на турнирах Мировой серии.

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