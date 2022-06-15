Семьи ингушских полицейских получили новые квартиры в Магасе

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Глава МВД по республике Михаил Коробкин вручил ключи от новых квартир семьям действующих, отставных и погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел, сообщил газете «Ингушетия» представитель ведомства в среду.

«Счастливые обладатели 14 новых квартир в Магасе получили их в порядке строгой очереди, исходя из времени постановки на соответствующий учёт и на основании документов, подтверждающих право на получение жилья», — сказал представитель республиканского МВД.

Он пояснил, что дом, в котором семьям сотрудников органов внутренних дел предоставлены квартиры, находится рядом с административным зданием регионального МВД.

Министр в ходе церемонии поздравил коллег с новосельем, отметив, что новый многоэтажный дом в столице республики обретёт добрых и рачительных хозяев, а МВД — надёжных и верных соседей.

Завершилось мероприятие памятным фото и осмотром одной из квартир, которую в первый раз открыл своим ключом новый владелец.

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