Семьи ингушских полицейских получили новые квартиры в Магасе

«Счастливые обладатели 14 новых квартир в Магасе получили их в порядке строгой очереди, исходя из времени постановки на соответствующий учёт и на основании документов, подтверждающих право на получение жилья», — сказал представитель республиканского МВД.

Он пояснил, что дом, в котором семьям сотрудников органов внутренних дел предоставлены квартиры, находится рядом с административным зданием регионального МВД.

Министр в ходе церемонии поздравил коллег с новосельем, отметив, что новый многоэтажный дом в столице республики обретёт добрых и рачительных хозяев, а МВД — надёжных и верных соседей.

Завершилось мероприятие памятным фото и осмотром одной из квартир, которую в первый раз открыл своим ключом новый владелец.