Семья из Брянской области два года незаконно получала в Ингушетии выплаты по инвалидности

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Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Брянской области, который в течение 2 лет незаконно получил около 1 млн рублей выплат по инвалидности на себя, супругу и брата, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

«По версии следствия, обвиняемый, имея временную регистрацию Ингушетии, в период с октября 2016 года по ноябрь 2018 года предоставил в территориальное подразделение регионального отделения Пенсионного фонда России документы на себя, свою супругу и брата с заведомо ложными сведениями о состоянии здоровья и социальном статусе инвалида. В результате указанных действий им незаконно получены ежемесячные пенсионные выплаты по инвалидности. Ущерб государству составил около 1 млн рублей», — сказал собеседник.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в крупном размере).

В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил ущерб, причиненный преступлением.

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики для рассмотрения по существу.

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