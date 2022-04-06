Семья из Брянской области два года незаконно получала в Ингушетии выплаты по инвалидности

«По версии следствия, обвиняемый, имея временную регистрацию Ингушетии, в период с октября 2016 года по ноябрь 2018 года предоставил в территориальное подразделение регионального отделения Пенсионного фонда России документы на себя, свою супругу и брата с заведомо ложными сведениями о состоянии здоровья и социальном статусе инвалида. В результате указанных действий им незаконно получены ежемесячные пенсионные выплаты по инвалидности. Ущерб государству составил около 1 млн рублей», — сказал собеседник.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в крупном размере).

В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил ущерб, причиненный преступлением.

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики для рассмотрения по существу.