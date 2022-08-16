Семьям правоохранителей Ингушетии вручили ключи от новых квартир

4 квартиры перешли в собственность новых хозяев, получивших их в порядке строгой очереди, исходя из времени постановки на соответствующий учет и на основании документов, подтверждающих право на получение жилья.

Пономарев и Котиев тепло поздравили коллег с новосельем и пожелали им счастливой жизни в новом жилье. Мероприятие завершилось памятным фотографированием, сообщает пресс-служба МВД по республике.