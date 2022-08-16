Жилье

Семьям правоохранителей Ингушетии вручили ключи от новых квартир

0

По поручению руководителя министерства внутренних дел по Ингушетии Михаила Коробкина его заместитель Василий Пономарев и председатель совета ветеранов регионального МВД Магомед-Сали Котиев в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир семьям сотрудников органов внутренних дел.

4 квартиры перешли в собственность новых хозяев, получивших их в порядке строгой очереди, исходя из времени постановки на соответствующий учет и на основании документов, подтверждающих право на получение жилья.

Пономарев и Котиев тепло поздравили коллег с новосельем и пожелали им счастливой жизни в новом жилье. Мероприятие завершилось памятным фотографированием, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В двух селах Ингушетии с утра в среду отключат газ на три часа
135 школ Ингушетии подключат к электронной образовательной среде до конца года
Ингушетия и крупные города России будут развивать торгово-экономические отношения
Ансамбль «Ингушетия» представляет республику в Крыму на фестивале «Таврида. АРТ»
Аномальная жара в Ингушетии продлится еще несколько дней
Житель Ингушетии проведет 1,5 года в колонии-поселении за кражу телефона у иностранца
На молодежном форуме «Машук-2022» более 40 ингушских участников представят свои проекты
Ингушский футболист Ислам Евлоев в составе клуба «Рязань» забил победный гол
Жителя Ингушетии будут судить за сбыт сильнодействующих веществ
Энергетики Ингушетии напоминают, что установление умных счетчиков в интересах потребителей
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии приедет в сельское поселение Яндаре

Главное

Яндекс.Метрика

 