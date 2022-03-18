Сенатор Мухарбек Барахоев прочитал лекцию «Крымская весна» для студентов ингушского политехнического колледжа
Сенатор Российской Федерации Мухарбек Барахоев прочитал лекцию для студентов ингушского политехнического колледжа на тему «Крымская весна», сообщили в Минобрнауки республики.
«18 марта — это знаковая дата и для Крыма, и для России. Для крымчан возвращение на Родину ознаменовало собой ускоренное развитие экономики региона, повышение качества жизни, надежду на лучшее будущее», — подчеркнул Барахоев.
По его словам, для России — возвращение своей исконной территории, которая имеет для неё, как сказал президент, сакральное значение. Защита — реальная, а не на словах, — интересов российских соотечественников от угрозы масштабного гражданского конфликта. «Это, конечно же, ознаменовало возвращение России статуса великой державы», — отметил в своем выступлении сенатор.