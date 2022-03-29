ЕГЭ

Сенатор РФ Мухарбек Барахоев и министр образования Ингушетии сдали ЕГЭ в Назрани

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Сенатор Российской Федерации Мухарбек Барахоев и министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова вместе с родителями выпускников приняли участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства региона, в мероприятии, которое прошло в школе № 6 города Назрани, также участвовали заместитель председателя комитета парламента Ингушетии по образованию, культуре и информационной политике Батыр Хамхоев и представители Министерства имущественных и земельных отношений региона. Все они сдавали единый государственный экзамен по базовой математике.

«Я уже не первый год принимаю участие в этой акции. Каждый раз замечаю, что волнение всё же присутствует, но как только организаторы раздают задания и я приступаю к выполнению экзаменационной работы, получается сосредоточиться и забыть о всяких переживаниях. В первую очередь я хочу посоветовать выпускникам не терять самообладания ни в коем случае, даже если какое-то задание даётся с трудом, можно его пропустить на время и приступить к более легким задачам, а к нему вернуться позднее», — отметила министр образования и науки Республики Ингушетия Эсет Бокова.

Примерно 30 родителей, которые приняли участие в акции, получили представление о том, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, каким образом происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена. Все происходящее на экзамене, как и положено на ЕГЭ, фиксировали видеокамеры. Пробный экзамен состоял из нескольких заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ по базовой математике.

 

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