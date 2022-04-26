Северо-Кавказский гуманитарный колледж инноваций передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свои издания

«Научный вестник СКГКИ имени Г. А. Гагиева» впервые был выпущен в 2020 году. В 2022 году вышел в свет второй номер издания. Отрадно и заслуживает большой похвалы, что колледж нашел возможность выпускать собственное издание, которое пригодится студентам, в том числе — обучающимся в других образовательных учреждениях«, — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, в выпусках научного журнала опубликованы научно-исследовательские работы преподавателей колледжа по своим гуманитарным дисциплинам, а также другие материалы. Тематика этих работ разнообразна: литературоведческие, теологические, психологические и иные исследования гуманитарного направления. Это анализ произведений классиков русской литературы (А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и др.), статьи, исследующие исламскую религию, статьи о правовых основах деятельности образовательного учреждения, об исследовании детской психологии, об интеграции ингушского менталитета и воспитании студентов и др.

«Научный вестник...» гуманитарного колледжа будет полезен учащимся старших классов общеобразовательных учреждений и студентам-гуманитариям, а также будет интересен широкому кругу читателей, которые хотели бы расширить свои знания по исследованным вопросам", — отметил собеседник.