Вольная борьба

Шамиль Чаниев стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе

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Ингушский спортсмен Шамиль Чаниев завоевал «бронзу» в читинском спорткомплексе «Мегаполис-Спорт», где прошли финальные поединки первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.

В соревнованиях приняло участие около 400 спортсменов из порядка 40 регионов страны. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, Чаниев выступил в весовой категории 45 кг.

В борьбе за бронзовую медаль воспитанник спортивного клуба «Кушт» сошелся в схватке с Азаматовым из Москвы. За 4 минуты ингушский борец закончил поединок со счетом 6:4.

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