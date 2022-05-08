Шамиль Чаниев стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе
Ингушский спортсмен Шамиль Чаниев завоевал «бронзу» в читинском спорткомплексе «Мегаполис-Спорт», где прошли финальные поединки первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.
В соревнованиях приняло участие около 400 спортсменов из порядка 40 регионов страны. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, Чаниев выступил в весовой категории 45 кг.
В борьбе за бронзовую медаль воспитанник спортивного клуба «Кушт» сошелся в схватке с Азаматовым из Москвы. За 4 минуты ингушский борец закончил поединок со счетом 6:4.