Школьницы сельского поселения Яндаре Ингушетии посетили мастер-класс по отделке национального костюма

«Национальная одежда — своеобразный паспорт, в котором отражается этническая принадлежность человека, сословие, семейное положение, вкус, а также уровень развития промышленности. Она несёт в себе отпечаток религиозных или национальных представлений общества, одновременно считается и самой красивой, то есть эстетичной, и удобной — практичной», — рассказала Хашагульгова.

Увлекательный мастер-класс для юных мастериц проходил в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» и открыл перед его участницами много полезного и интересного, сказано в релизе.