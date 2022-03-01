Мастер-класс

Школьницы сельского поселения Яндаре Ингушетии посетили мастер-класс по отделке национального костюма

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Юные жительницы сельского поселения Яндаре Назрановского района получили возможность овладеть навыками отделки национального костюма. Мастер-класс для девочек провела руководитель кружка декоративно-прикладного искусства местного ДК Заира Хашагульгова, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

«Национальная одежда — своеобразный паспорт, в котором отражается этническая принадлежность человека, сословие, семейное положение, вкус, а также уровень развития промышленности. Она несёт в себе отпечаток религиозных или национальных представлений общества, одновременно считается и самой красивой, то есть эстетичной, и удобной — практичной», — рассказала Хашагульгова.

Увлекательный мастер-класс для юных мастериц проходил в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» и открыл перед его участницами много полезного и интересного, сказано в релизе.

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